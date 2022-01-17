Richard Osman son zamanlarda İngiltere’de en çok konuşulan isimler arasına yerleşti. Perşembe Cinayet Kulübü kulübüyle en çok satanlar listesine yerleşen Richard Osman’ın nereli olduğu merak konusu.

Richard Osman kimdir? Richard Osman nereli, Türk mü?

İngiltere'de kitap satışlarında ciddi bir artış yaşandı. Dünyaca ünlü komedyen Richard Osman'ın 2019 yılında yazdığı Perşembe Cinayet Kulübü satış listesinde ilk sırada yer alırken 2021'de okuyucuyla buluşan 'İki Kere Ölen Adam' isimli eser çok satanlarda dördüncü sıraya yerleşti.

Ülkemizde ise Perşembe Cinayet Kulübü isimli kitap 2021 yılının kasım ayında okuyucuyla buluştu. Richard Osman ismini duyanlar ise ünlü komedyenin nereli olduğunu merak ediyor.

Richard Osman 28 Kasım 1970 yılında dünyaya geldi. Televizyon sunucusu, komedyen ve yazar olar Richard Osman'ın ağabeyi rock grubu üyesi müzisyen Mat Osman'dır. Annesi bir öğretmen olan Richard Osman'ın babası ailesini yıllar önce terk etmiştir.

Richard Osman kökenini konusunda yaptığı bir araştırmayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. DNA testi yaptırdığını belirten Osman, "Yüzde33 İngiliz, yüzde 26 İrlandalı, yüzde 5 Alman, yüzde 13 Norveçli. Deneseydim daha beyaz olamazdım. Türk soyadının gizemi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

11’inci yüzyılda Normanların İngiltere’yi fethetmesinin ardından büyük bir göç dalgası yaşandı. Fetihten önce “Osmandville” kasabasında yaşayan “Osmend” ailesi ile Britanya Adaları’na gelen soyad Eski İngilizcenin kesin dil kurallarının olmayışı ve Norman Fransızcasının İngiltere’ye girişinin etkisi ile pek çok varyasyona uğrayarak günümüzde Osmond, Osmund, Osmont, Osmonde, Osmand, Ozmond, Hosmer, Usmar vb. gibi pek çok farklı hale bürünmüş.

Ancak bu bilgiler ışığında Richard Osman’ın köklerinin nereye dayandığı nereli olduğuna ilişkin konu bir türlü aydınlanamamıştır.