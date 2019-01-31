Ricardo Quaresma'ya kötü haber Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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