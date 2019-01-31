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Ricardo Quaresma'ya kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:12
Ricardo Quaresma'ya kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:12
  1. Beşiktaş
  2. Erzurum
  3. Portekiz
  4. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  5. Quaresma

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