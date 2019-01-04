Ribery, altın kaplama ete dünyaları ödedi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, altın kaplama antrikota yaklaşık 7 bin 500 TL ödedi.

Instagram'dan paylaştı

Ribery'nin Instagram'da paylaştığı videoda "Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok" sözleri yer aldı.

Bild gazetesinin manşeti: