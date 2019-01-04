Ribery, altın kaplama ete dünyaları ödedi
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin Nusret'in hazırladığı altın kaplama ete 7 bin 500 TL ödediği ortaya çıktı.04 Ocak 2019 Cuma 15:09
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, altın kaplama antrikota yaklaşık 7 bin 500 TL ödedi.
Instagram'dan paylaştı
Ribery'nin Instagram'da paylaştığı videoda "Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok" sözleri yer aldı.
Bild gazetesinin manşeti:
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