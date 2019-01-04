0553 313 94 23

Ribery, altın kaplama ete dünyaları ödedi

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin Nusret'in hazırladığı altın kaplama ete 7 bin 500 TL ödediği ortaya çıktı.

04 Ocak 2019 Cuma 15:09
Ribery, altın kaplama ete dünyaları ödedi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, altın kaplama antrikota yaklaşık 7 bin 500 TL ödedi.

Instagram'dan paylaştı

Ribery'nin Instagram'da paylaştığı videoda "Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok" sözleri yer aldı.

Bild gazetesinin manşeti:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:09
  1. Galatasaray
  2. Dubai
  3. Franck Ribery
  4. Nusret Gökçe
  5. Ribery
  6. Nusret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    1. Lexus, ES modelinde çıtayı yükseltti
    2. Faiz insan doğasına ve İslam'a aykırıdır
    3. İspanyol araştırmacılar kanserli..
    4. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    5. Binlerce kişi ölmüştü! Avrupa'ya sıçradı
    6. CHP Mersin belediye başkan aday..
    7. Fenerbahçe'nin devre arası kampı
    8. Gökhan Gönül'ün doğum günü kutlandı
    9. TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
    10. Kasımpaşa büyük oynuyor!..
    11. Başkan Erdoğan, İmran Han'ı kabul etti
    12. "Ya tutarsa" diyerek başladı, günde..
    13. CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye..
    14. Hepsiburada, elektronik kategorisi..
    15. Özhaseki seçim çalışmalarına Hacı..
    16. CHP'de adaylar belli oldu
    17. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    18. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    19. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    20. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”