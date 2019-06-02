0553 313 94 23

Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan

- Milli bisikletçi, Ukrayna'da katıldığı tek günlük yarışta birinci oldu

02 Haziran 2019 Pazar 11:05
Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan

ANKARA (AA) - Ukrayna'da düzenlenen tek günlük yol bisikleti yarışı Ribas Turu'nu milli sporcu Onur Balkan kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UCI Avrupa Turu kapsamında düzenlenen 1.2 kategorisindeki 145 kilometrelik yarış, Odessa ile Teplodar arasında koşuldu. Turda birinciliği milli bisikletçi Onur Balkan elde etti.

Yarışta mücadele eden Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda Onur Balkan'ın yanı sıra Feritcan Şamlı, Ahmet Örken, Batuhan Özgür, Cebrail Şeker ve Halil İbrahim Doğan yer aldı.

60 sporcunun katıldığı organizasyonda Ukrayna, Slovakya, Belarus ve Kazakistan'dan takımlar da yarıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:05
  1. bisiklet
  2. Onur Balkan
  3. Ribas Turu
  4. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda da ziyaret edilebilecek
    1. Kültür ve sanat dolu galeriler..
    2. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    3. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    4. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    5. Bir ayet... Bir hadis...
    6. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    7. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    9. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    10. Müslümanın hali
    11. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    12. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    13. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    14. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    15. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    16. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    17. Avrupa Kürek Şampiyonası
    18. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    19. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    20. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    21. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    22. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    23. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    24. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    25. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    26. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    27. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    28. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    29. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    30. Görele’de son iftar
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...