Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan - Milli bisikletçi, Ukrayna'da katıldığı tek günlük yarışta birinci oldu

ANKARA (AA) - Ukrayna'da düzenlenen tek günlük yol bisikleti yarışı Ribas Turu'nu milli sporcu Onur Balkan kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UCI Avrupa Turu kapsamında düzenlenen 1.2 kategorisindeki 145 kilometrelik yarış, Odessa ile Teplodar arasında koşuldu. Turda birinciliği milli bisikletçi Onur Balkan elde etti. Yarışta mücadele eden Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda Onur Balkan'ın yanı sıra Feritcan Şamlı, Ahmet Örken, Batuhan Özgür, Cebrail Şeker ve Halil İbrahim Doğan yer aldı. 60 sporcunun katıldığı organizasyonda Ukrayna, Slovakya, Belarus ve Kazakistan'dan takımlar da yarıştı.

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