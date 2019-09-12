Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic kimdir? Konyasporlu Riad Bajic dünya evine girdi. Peki, Riad Bajic kimdir?

Konyasporlu Riad Bajic dünya evine girdi. Peki, Riad Bajic kimdir? Konyaspor'un Boşnak futbolcusu Riad Bajic yaşamını Sanita Copra ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitlerinden biri de Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'ydı. Peki, Riad Bajic kimdir? Riad Bajic, Konyaspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerden. 6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkenin gelecek vaat eden isimlerinden. Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çene Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı. 2015 yılında Konyaspor'a imza atan Riad Bajic 2017'de İtalyan ekibi Udinese'ye 5.5 milyon Euro'ya satıldı. İtalyan ekibinde dikiş tutturamayan Riad Bajic 20 Ocak 2018'de Medipol Başakşehir'e kiralandı. 1 Temmuz 2019'da ise Udinese Riad Bajic'i Konyaspor'a kiraladı. Şimdiye kadar Konyaspor formasıyla 94 maça çıkan Riad Bajic 30 kez fileleri havalandırdı. Riad Bajic ayrıca Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyiyor.

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