0553 313 94 23

Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic kimdir?

Konyasporlu Riad Bajic dünya evine girdi. Peki, Riad Bajic kimdir?

12 Eylül 2019 Perşembe 08:32
Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic kimdir?

Konyasporlu Riad Bajic dünya evine girdi. Peki, Riad Bajic kimdir?

Konyaspor'un Boşnak futbolcusu Riad Bajic yaşamını Sanita Copra ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitlerinden biri de Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'ydı.

Peki, Riad Bajic kimdir?

Riad Bajic, Konyaspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerden. 6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkenin gelecek vaat eden isimlerinden.

Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çene Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı.

2015 yılında Konyaspor'a imza atan Riad Bajic 2017'de İtalyan ekibi Udinese'ye 5.5 milyon Euro'ya satıldı. İtalyan ekibinde dikiş tutturamayan Riad Bajic  20 Ocak 2018'de Medipol Başakşehir'e kiralandı. 1 Temmuz 2019'da ise Udinese Riad Bajic'i Konyaspor'a kiraladı.

Şimdiye kadar Konyaspor formasıyla 94 maça çıkan Riad Bajic 30 kez fileleri havalandırdı. Riad Bajic ayrıca Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyiyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:32
  1. Riad Bajic kimdir?
  2. Riad Bajic
  3. Konyaspor
  4. Edin Vişça
  5. Medipol Başakşehir
  6. bosna hersek milli takım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yazar Şermin Yaşar, Aydın’a geliyor
    1. Yazar Şermin Yaşar, Aydın’a geliyor
    2. Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic..
    3. Hayati Cankaloğlu neden görevden..
    4. Kara yollarında durum
    5. Araç bagajında koyun hırsızlığı
    6. Celil Güngör kimdir? Celil Güngör..
    7. Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne..
    8. KKTC'de askeri bölgede peş peşe..
    9. Erzincan’da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    10. Kaza yapıp olay yerinden kaçtı,..
    11. Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü..
    12. Otomobil takla attı kadın sürücü..
    13. Endonezya'da orman yangınları hava..
    14. Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar!..
    15. Akif Pusmaz kimdir? Akif Pusmaz DİB..
    16. Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu..
    17. KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın
    18. MSB:"Girne’de bulunan Mühimmat Bölük..
    19. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?..
    20. Başkasının yerine geçip kargodan..
    21. Karar resmi gazetede! Hassas alan ilan..
    22. FETÖ’cüler hapiste bile rahat..
    23. Tarım Bakanlığı personel alım ilanı..
    24. 1,9 milyon Müslümanı toplama kampında..
    25. Veliler ayağa kalkmıştı! O öğretmen..
    26. Bayburt’ta yaya geçidi çizgileri..
    27. Çatalköy’de askeri bölge içindeki..
    28. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    29. 12.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Venezuela'nın TIAR'a dönüşüne yeşil ışık
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü