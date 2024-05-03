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Gündem Rezil görüntülere isyan etti! Cüneyt Özdemir aptala anlatır gibi anlattı
Gündem

Rezil görüntülere isyan etti! Cüneyt Özdemir aptala anlatır gibi anlattı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 14:16:00 - 2024-05-03 14:22:23

1 Mayıs’ta polise saldıran vandalların görüntüleri büyük tepkiye neden olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir eşkıyalığı savunan kesimlere ağzına geleni söyledi.

1 Mayıs’ta işçi bayramı ayağına sokağa dökülüp devlet düşmanlığı yapan provokatörler kaldırım taşlarını söküp polislere fırlattı, Taksim’e gitmek için barikatlara saldırıp polislere tekme attı. 

Vandalların görüntüleri büyük tepkiye neden olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir eşkıyalığı savunan kesimlere ağzına geleni söyledi. 

İnternet üzerinden yayın yapan Özdemir, “Adamlar tekmeliyor, vuruyor. Bu bir ezberin bittiği gündür. Polis bir şey yapsa anlayacağım ama hiçbir şey yapmıyor. Özgür Özel neden oraya gitti, neden Saraçhane'de topladılar? Hedef neydi? Erdoğan diyor ki, 40 tane yer var, Taksim yerine 40 tane yerde eylem yapın ya, şu ezberi bir bozun. Bu görüntüleri savunanlar var ya! Bi’ s. g. ya!” dedi.

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