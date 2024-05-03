Rezil görüntülere isyan etti! Cüneyt Özdemir aptala anlatır gibi anlattı

İnternet üzerinden yayın yapan Özdemir, “Adamlar tekmeliyor, vuruyor. Bu bir ezberin bittiği gündür. Polis bir şey yapsa anlayacağım ama hiçbir şey yapmıyor. Özgür Özel neden oraya gitti, neden Saraçhane'de topladılar? Hedef neydi? Erdoğan diyor ki, 40 tane yer var, Taksim yerine 40 tane yerde eylem yapın ya, şu ezberi bir bozun. Bu görüntüleri savunanlar var ya! Bi’ s. g. ya!” dedi.

