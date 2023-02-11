Reytinginiz batsın! Yazıklar olsun size
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, soğukta saatlerce beton yığınlarının arasında mahsur kalmış insanlara daha soluk almadan mikrofon uzatıp duygusal röportajlar kapmaya çalışan "reyting canavarları"na ateş püskürdü.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, soğukta saatlerce beton yığınlarının arasında mahsur kalmış insanlara daha soluk almadan mikrofon uzatıp duygusal röportajlar kapmaya çalışan "reyting canavarları"na ateş püskürdü. "Zavallılar belli ki çektikleri ilginin hayrını göreceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullanan Altınok, şunları kaydetti:
"Bir yanda deprem bölgesine kurtarma ekiplerinden önce ulaşan, tıklım tıklım canlı yayın araçlarında aynı kıyafetlerle yatıp, açlıkla, susuzlukla, soğukla mücadele eden muhabirlerimiz, kameramanlarımız, spikerlerimiz...
Bağırıp çağırmadan, soğukkanlılığını kaybetmeden, ajitasyona meyletmeden görevini yapmaya, bir işe yaramaya çalışan gazetecilerimiz...
Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan birini görünce haberden önce mahremiyeti düşünüp kamerasını kapatan sağduyulu, gönüllü depremzede meslektaşlarımız.
Diğer yanda her şeyden önce olağanüstü bir durumun yarattığı kariyer imkânlarını fark edip haberin önüne geçmeye çalışan acarlar...
"Falanca partilileri enkaz altından çıkarmada ayrıcalık yapılıyormuş" türünden en adisinden söylentileri, teyitsiz iddiaları "son dakika" diye milyonlara yayan simsarlar...
"Haber şovlarını", günlerdir molozlar içinde dişini tırnağına takmış kurtarma ekiplerini şov yapmakla itham ederek gizlemeye çalışan uyanıklar...
Soğukta saatlerce beton yığınlarının arasında mahsur kalmış insanlara daha soluk almadan mikrofon uzatıp duygusal röportajlar kapmaya çalışan reyting canavarları.
Zavallılar belli ki çektikleri ilginin hayrını göreceklerini sanıyorlar."