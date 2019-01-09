Reyhanlı'da korkutan görüntü! Dere yatağında kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.

Reyhanlı'nın Mehmetbeyli Mahallesi'nde bulunan dere yatağında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.