Reyes Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu Reyes’in sözleşmesinin feshedildiğini bildirildi.25 Ağustos 2019 Pazar 14:17
Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı.
BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde beklenen performansı veremeyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."
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