Resulayn’da muhtaçların yaraları sarılıyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Help Me Türkiye Yardım Derneği üyeleri Suriye’nin Resulayn şehrine giderek 600 Suriyeli vatandaşa erzak ve gıda yardımında bulundular. Yıllarca iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’de savaşın izleri her evde, her ailede görülmeye görülüyor. Açlık ve sefalet içerisinde yaşam savaşı veren Suriyelilere bir nebze de olsa nefes aldıracak ihtiyaç kolileri dernek üyeleri tarafından dağıtıldı.

Gazetemiz Akit’e konuşan Help Me Türkiye Yardım Derneği üyeleri, “Camsız ve kapısız evlerde hayatta kalmaya çalışan yardıma muhtaç insanların yaşadığı drama gözlerimizle şahit olduk. Bir yanda açlık sefalet ve günde sadece 2 saatlik su ve elektrikle hayatlarını sürdürmek zorunda kalan insanları gördük. Help Me Türkiye Derneği olarak olası olumsuz koşulları da göze alarak gittiğimiz Resulayn’a herkesin yardım eli uzatması gerekmektedir. Mübarek Ramazan ayında yaptığımız yardımların devamı da gelecek” dediler.