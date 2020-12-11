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Aktüel Resulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı
Aktüel

Resulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye’nin Resulayn kentinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar’ın naaşları, memleketleri Antalya ve Ankara’ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:45:00 -
Resulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Rasulayn kentinde PKK / YPG teröristlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için Şanlıurfa Gap Havaalanında tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılan cenazeleri karayolu ile havalimanına getirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Mehmet Taştan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve askerler ve polisler katıldı.

Duaların ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Antalya'ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın naaşı da Ankara'ya sevk edildi.

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