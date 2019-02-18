0553 313 94 23

Restorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldı

Amasya’da restorasyon çalışmaları tamamlanan 533 yıllık Sultan II.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Restorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldı

Amasya’da restorasyon çalışmaları tamamlanan 533 yıllık Sultan II. Bayezid Camisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.


1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2,5 yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1939’daki depremde hasara uğrayan tarihi caminin 1952 yılında çekilmiş fotoğraflarında görülen yaklaşık 400 yıllık orijinal kalem işi süslemelerin birebir benzerleri yeniden kubbeye işlendi. Arşiv incelemelerinde bulunan süslemeler aralarında kadın nakkaşlarında olduğu ustaların elinden yeniden hayat buldu.


Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 milyon lira harcanarak restorasyonu tamamlanan ecdat eseri caminin açılışının hayırlara vesile olmasını diledi. Öğle namazı için caminin içerisi dolarken, bazı vatandaşlar namazını avluda kıldı.


Şehri dolaşıp Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den yapılan çalışmalar konusunda bilgiler alıp destek olacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alınan Amasya’nın en iddialı şehirler arasında olduğunu söyledi.


Turizmde hedeflerin yükseldiğine değinen Ersoy, “Artık turizm Türkiye için stratejik sektörler arasına girdi” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
  1. kültür
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine böyle cevap verdi
    1. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    2. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    3. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    4. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    5. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    6. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    7. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    8. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    9. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    10. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    11. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    12. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    13. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    14. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    15. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    17. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    18. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    19. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    20. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?