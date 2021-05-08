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Yaşam Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?
Yaşam

Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

Tam kapanma uygulamasının yarısına yaklaşmak üzereyiz. Yurt genelinde birçok işletme gibi kafeler ve restoranlar da kapalı durumda bulunuyor. 17 gün sürecek olan tam kapanma süresi 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki, 17 Mayıs'tan sonra restoran, kafe ve lokantalar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:04:00 -
Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması sürerken yeniden gündeme geldi. Tam kapanmadan sonra restoranlar açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek.

Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda kafelerin açılması bekleniyor.

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