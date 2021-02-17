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Yaşam Restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili yeni karar var mı?
Yaşam

Restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili yeni karar var mı?

Restoran, kafe ve lokantalar açılacak mı? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir gel-al hizmeti ile servise devam eden kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili yeni karar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 00:51:00 -
Restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili yeni karar var mı?

Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirlerden biri de kafe ve restoranların kapatılmasıydı. Bir süredir sadece gel-al şeklinde hizmet verebilen kafe ve restoran sahipleri, alınacak yeni kararları merak ediyor. Peki, restoranlarla ilgili yeni gelişme var mı?

Restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili yeni karar var mı?

Restoran ve kafe sahipleri merakla bugün yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Kabine toplantısında bir dizi yeni karar alınacağı, bu kararlardan birinin de kafe ve restoranların bazı kısıtlamalarla yeniden açılması olduğu belirtiliyor. Bulaş riskinin azaltılması için mekanların kapalı bölümlerinin yüzde 30 kapasiteyle açılması gündemde. Açık alanlara ise yüzde 50 sınırı konacak. Gündemdeki bir başka kısıtlama ise, müşterilerin kapalı alanda 45 dakikadan fazla oturamaması.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre, toplantıda kafe ve restoranlarla ilgili önemli bir öneri görüşülecek. Bu mekanların dakika ve kapasite sınırıyla açılmaları gündemde. Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

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