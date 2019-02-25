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Ressam anneanne torununa resim sevgisini aşılıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sayime Önder’in yaptığı yağlı boya tabloları herkesin beğenisini kazanıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:49
Ressam anneanne torununa resim sevgisini aşılıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sayime Önder’in yaptığı yağlı boya tabloları herkesin beğenisini kazanıyor. Önder, 1,5 yaşındaki torununa da resim sevgisini aşılıyor.


10 yıl öncesinde bir arkadaşının tavsiyesiyle resim yapmaya başlayan, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Önder, geçen süre içinde 4 defa kişisel resim sergisi açtı. Ordu’nun önemli değerlerini de tabloya taşımak isteyen Önder, torununa da şimdiden resim sevgisini aşılıyor.


Sayime Önder, resim yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Resim yapmaya 10 yıl önce başladığını dile getiren Önder, "Bir arkadaşım resim yapmaya çok meraklıydı. Sürekli kursa giderdi. Ben de ondan etkilenerek kurslara katıldım. Çok beğendiğim birçok alıntıyı kendimde yaptım. Geçen süre içinde 4 defa yağlı boya resim sergisi açtım. Resim yapmak beni çok mutlu ediyor. Torunuma da resim sevgisini şimdiden aşılamaya başladım. Onunla birlikte resim yapıyoruz" dedi.


Üç yıldır Altınordu ilçesinde yaşayan Önder, torunuyla birlikte Ordu’nun önemli güzel mekanlarını ve değerlerini tabloya taşıyacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:49
  1. sergi
  2. resim sergisi

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