Resmi Gazete'de yayımlandı: (30 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları) Resmi Gazete'de bugün neler var?
Resmi Gazete'de 30 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Kasım 2025 tarihli ve 33093 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Harran Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri