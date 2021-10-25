Resmi Gazete kararları bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var?
25 Ekim Pazar 2021 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilan, yönetmelik, atama görevden alma gibi konuların kamuoyuna duyurulması konusunda devletin günlük resmi gazetesidir. Resmi Gazete kararları kamu kurumları ilgilendirdiği gibi tüm vatandaşları da ilgilendirmekte. Onun için Resmi Gazete kararları oldukça önem arz etmektedir. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.
Günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekte. İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete kararları:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
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