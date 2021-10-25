Resmi Gazete kararları bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var?

25 Ekim Pazar 2021 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilan, yönetmelik, atama görevden alma gibi konuların kamuoyuna duyurulması konusunda devletin günlük resmi gazetesidir. Resmi Gazete kararları kamu kurumları ilgilendirdiği gibi tüm vatandaşları da ilgilendirmekte. Onun için Resmi Gazete kararları oldukça önem arz etmektedir. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.