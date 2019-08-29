Resmi Gazete atamaları Jandarma Genel Komutanlığı terfi ve atama listesi

Resmi Gazete bugün haberleri. Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup albaylar Mustafa Erdem, Nail İlbey, Erhan Demir ve Yüksel Yiğit tuğgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Yine Resmi Gazete’de yayanlanan karara göre, tümgeneral Halis Zafer Koç Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değ. Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan Atama Kararına göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.

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