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Resmi Gazete atamaları

Resmi Gazete atamalar. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak ya da görevden alınan bürokratların atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Son atama kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Resmi Gazete atama kararları ile göreve atanan ve görevden alınanların isimleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:49:00 -
Resmi Gazete atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları
Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

Biyografi

Hasan Yılmaz kimdir nerelidir? Atama kararları

Sibel Aksu Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım nereli?
Sibel Aksu Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım nereli?

Biyografi

Sibel Aksu Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım nereli?

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