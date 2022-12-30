Resmen rekor: 6 kişiye 5 milyon TL para cezası!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), RTA Laboratuvarları (#RTALB) tarafından 13 Mart 2020 tarihinde saat 15:42:31’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan özel durum açıklamasının öncesinde, RTALB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye yüklü miktarda idari para cezası (İPC) uygulanacağını duyurdu.

Kararla ilgili SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, söz konusu hisseye ilişkin içsel veya sürekli bilgilerin kamuya duyurulmasından önce, bu bilgilere sahip oldukları ve bilgileri diğer kişilere verdikleri belirlenen Tuğrul Karaaslan ve Ümit Fırat'a 46 bin 958'şer liradan toplam 93 bin 916 lira para cezası uygulanacak.

Kurul incelemlerinde ayrıca, RTALB hisseleriyle ilgili içsel veya sürekli bilgilerin kamuya açıklanmasından önce, bu bilgilere çeşitli kişiler aracılığıyla ulaşarak, hisede işlem yaptıkları belirlenen, Müslüm Doğan'a 2 milyon 215 bin 449 lira, Kader Fırat'a 1 milyon 254 bin 163 lira, Nabi Erdoğan'a 1 milyon 96 bin 56 lira ve Meir Dalva'ya 293 bin 921 lira olmak üzere, 4 isme toplamda 4 milyon 859 bin 589 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, hissedeki işlemleri nedeniyle 6 isme kesilen toplam İPC tutarı 4 milyon 953 bin 505 lira oldu.

RTA ne açıklamıştı?

SPK'nın aldığı ceza kararına konu olan tarihte, şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklama şu şekildeydi:

Bugün özel bir Televizyon Kanal'ında Genel Müdürümüz'ün açıklamaları sonrasında yatırımcılarımızdan gelen sorular karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun gördük.

Son dönemde Piyasalarda beliren Corona virüs vakaları sonrasında hastalığın teşhisine yönelik oluşan talepler karşısında firmamız talebi karşılamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2019 yılında tamamladığımız yatırımlar sonrasında yıllık 7 mn adet olan üretim kapasitemiz 13 mn adet sınırına ulaşmıştır.

Şirketimiz Corona virüs tanısı için gerekli (SWAB+ İzolasyon Kiti+ CORONA VİRUS Tanı Kiti) kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamlamış durumdadır. Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracatımız devem etmekte olup, bunun yanı sıra 10 ülkeden daha siparişler alınmış durumdadır. Gelen siparişler neticesinde Nisan ayı sonuna kadar 2 mn adet testin siparişi teslim edilmesi planlanmaktadır. CORONA Virus Tanısı için gerekli tüm malzemelerimizi sadece ülkemizde değil bu coğrafya ki tüm ülkelere ulaştırılması için elzem çaba gösterilmektedir.

Yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında biz sadece ürün değil hammaddelerinde ülkemizde üretilmesi ve katma değere dönüşmesi için, partnerlerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle tanı kitleri başta olmak üzere, dizi analizi ve benzeri genetik çalışmaların ana hammaddelerinden biri olan enzimin Sanayi ölçeğinde üretiminin %100 olarak bünyemizde yapılması hususunda ArGe ve Proje faaliyetlerimiz son hızla sürdürülmektedir. Bu dönemde COVİD-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması beklenmektedir.