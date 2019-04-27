Resmen duyuruldu! Slimani için görüşmeler başladı

Sporting ile Leicester City arasında Fenerbahçeli Islam Slimani’nin transferine ilişkin görüşmelerin başladığı duyuruldu.



Sarı-lacivertlilerde bu sezon lig maçlarında yalnıza bir kez fileleri havalandırabilen Cezayirli golcü, son yedi maçın ise kadrosunda yer almadı.



30 yaşındaki forvetin eski kulübü Sporting’in Slimani’yi kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekiple Leicester City arasında transfer görüşmelerinin başladığı ve tarafların futbolcunun gelecek sezon Portekiz ekibinde oynaması için pazarlık halinde oldukları duyuruldu.



Lizbon ekibinin bu transferde öncelikli hedefinin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak olduğu, kontratta satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. Slimani’nin Leicester City ile 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.