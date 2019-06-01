Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

SIRP basını önümüzdeki hafta Fejsa’nın Fenerbahçe’ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfi ca’dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçe’nin bir süredir gündeminde olan Fejsa ile anlaştığını duyuran Sırp basını, 30 yaşındaki futbolcunun 6 yıl sonra Benfica’ya veda ettiğini yazdı. MozzartSport; Fejsa’nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına karlı bir anlaşma yaptığını da belirtti.

Bonservis bedeli 3 milyon Euro!

Fejsa, teknik heyetle görüşerek daha fazla oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini, bu nedenle F.Bahçe’nin teklifi ni kabul ettiğini söyledi. Öte yandan F.Bahçe’nin Fejsa için Benfi ca’ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki ön libero, sert futbolu ve savunma yönüyle ön plana çıkıyor. Kanarya’da mukavelesi bitecek çok sayıda oyuncu olduğu için her bölgeye takviye yapılacak.