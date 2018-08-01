Resmen duyurdular! Galatasaray Enes Ünal'ı kadrosuna katıyor

Yerel basın organlarından Levante Gazetesi, Villarreal’in Bacca’yı kadrosuna kattıktan sonra Enes Ünal’ı kiralık olarak göndereceğini yazdı. Haberin içeriğinde Enes’in Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan takıma gideceği bilgisine yer verildi. Enes Ünal’ı Fenerbahçe de kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu.

Silva artık Aslan!

GALATASARAY’IN Andre Silva konusunda mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Sarı-Kırmızılılar Portekizli oyuncuyla ön protokol imzaladı ve Silva’yı isteyen Wolverhampton’ın hiçbir şansı kalmadı. Ada basını, 22 yaşındaki oyuncunun 1 hafta içinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını ve takıma katılacağını kaydetti.