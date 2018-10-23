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Resmen başladı! 1 milyon kişi geliyor

Çin’in Anhui Eyaleti ile Yunus Emre Enstitüsü arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla Çin'e turizm çalışmaları başladı. Söz konusu çalışmayla 1 milyon Çinli Türkiye'ye gelecek.

23 Ekim 2018 Salı 10:30
Resmen başladı! 1 milyon kişi geliyor

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları hayata geçirmeye hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 milyon Çinli turist hedefine ulaşmakta kararlılığını sürdürürken; bu alanı destekleyen çalışmalar da hız kesmeden sürüyor.

Resmen başladı

Dün İstanbul’da, Çin’in Anhui Eyaleti ile Yunus Emre Enstitüsü arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla ülkeye turizm tanıtım çalışmaları resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçen yıl bir araya geldiğini hatırlatan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ''Kültür merkezlerinin açılması ve turizmin geliştirilmesi konusunda bir mutabakata varıldı. O günden beri Yunus Emre Enstitüsü bu konuda somut projeler ortaya koymak için birçok faaliyette bulundu. İki ülke ilişkilerini kültürel ve ekonomik olarak ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.

Bu yıl sonu için Çinli turist sayısında 400 bine ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Şeref Ateş; bu sayıyı 1 milyona çıkartabilmek için hava yolu ulaşımının arttırılması gerektiğini aktardı. Anhui Bölgesi’yle yaptıkları bu anlaşma çerçevesinde onların da Türkiye’ye düzenli bir şekilde turist gönderme taahhüdünde bulunduklarını ifade eden Ateş, “Bu oldukça güzel bir gelişme. Bu bölge Şangay’a yakın ve Çin’in önemli eyaletlerinden biri” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 1 milyon Çinli

Türkiye’nin katma değerli turiste ihtiyacı olduğunu işaret eden Ateş, “Kış aylarında turist çekebilmek ancak Uzakdoğu ve Çin ile mümkün. Bu anlaşmalar onun zeminini hazırlıyor, yol gösteriyor. 2019 hedefimiz Çin’den gelen turist sayısını 500 binden 1 milyona çıkarmak” şeklinde konuştu.

'İstanbul için sayıyı 4 katına çıkarmak niyetindeyiz'

Bu yılın ilk 8 ayında Çin’den İstanbul’a gelen turist sayısının 283 bin 297 olduğunu bildiren İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da; geçen yıl bu rakamın daha düşük olduğunu hatırlatarak; 2019 yılı hedeflerinin bu sayıyı 4 katına çıkartmak olduğunu söyledi. 1 milyon Çinli turist hedefinin zor olmadığını vurgulayan Yılmaz, bu rakama kolayca ulaşılabileceğini ifade etti.

İşbirliklerinin artması lazım

Anhui Turizm Geliştirme Ofisi Başkanı Wan Yixue, Huangshan Turizm Acentesi Genel Müdürü Zhang Dehui, Hefei Şehri Başkan Yardımcısı Wu Chunmei ve Chaohu Şehri Başkanı Zhang Sheng’in katıldığı etkinlikte konuşan Anhui Eyaleti Valisi Speeh By Yang Guangrong, Türkiye’nin doğu ve batı arasında köprü vazifesi gördüğüne işaret etti. İki ülke arasında kurulan sıcak temaslarda önemli gelişme kaydedildiğini ifade eden Guangrong, yapılan işbirliği ile turizmdeki pazar paylaşımı ve iş ortaklıklarının daha da artacağını söyledi.

Vize kolaylığı sağlanmalı

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de, işbirliğine ilişkin “Anhui’ye daha çok turist gitmesini istiyorsak kesinlikle vize sorununu çözmemiz lazım. Bu konuda Çin tarafının da daha fazla kolaylık tanımasını bekliyoruz” dedi. Gültekin, Anhui ile İstanbul arasında doğrudan uçak seferlerinin başlaması ile birlikte turizm katkısının çok daha büyük olacağına dikkati çekerek, Çin tarafına karşılıklı seferler yapılması çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:30
  1. İstanbul
  2. Çin
  3. Hindistan

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