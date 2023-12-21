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Spor Resmen açıklandı! Galatasaray taraftarı Kadıköy’e gidecek mi?
Spor

Resmen açıklandı! Galatasaray taraftarı Kadıköy’e gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:24:00 - 2023-12-21 13:29:17
Resmen açıklandı! Galatasaray taraftarı Kadıköy’e gidecek mi?

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.

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