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Resmen açıklandı: ABD dışında sadece Türkiye'de olacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak uçakların ABD dışındaki tek onarım merkezinin Türkiye'de olacağını söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Resmen açıklandı: ABD dışında sadece Türkiye'de olacak

Demir "Milli Muharip Uçak Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak. Yerli jet motoru çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede yerli motoru yapabiliriz. Altay Tankı ilk aşamada 250 adet üretilecek." açıklamasında bulundu.

ABD dışındaki ilk bakım onarım merkezi Türkiye'de olacak

İsmail Demir, F-35'ler ile ilgili, "Bu konuyla ilgili siyasi argümanlar oturduğumuz masayı etkilemiyor. Çünkü bunun bir sözleşmesi var, herkes de kendisiyle ilgili üzerine düşeni yapıyor. Biz F-35'leri teslim aldık. Bu uçakların ABD dışındaki ilk bakım onarım merkezinin Türkiye'de kurulması kararı verildi, bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İki uçağımız da önümüzdeki sene Türkiye'ye gelecek." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'deki Savunma Sanayii ve gelişen projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan bazuı satırbaşları:

Milli Muharip Uçak (MMU) Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı olacak. Bu alanda çalışma yapan ülke sayısı oldukça kısıtlı. Hürjet bizim için kolay hedef. Biz MMU'ya konsantre olduk. MMU haricinde Hürjet için de motor çalışmamız var. MMU motoru için A B C planlarımız mevcut. Destek için her türlü partnere kapımız açık. Destek olmazsa bile biz bu motoru üreteceğiz.

Altay tankının ilk 250 adet üretiminde yabancı menşeli motor kullanılacak. Yerli güç paketi geliştiriliyor. Yerli motor 2.5 yıla hazır olacak.

Galyum Nitrat alanında AB Mikronano şirketimiz ve Çip alanında YİTAL şirketimiz çalışmalarına devam ediyorlar.

Bayraktar TB2 İHA teslimatlarında 50 adeti geçtik. ANKA İHA'larda 10 adeti geçtik.

Dünya, İnsansız sistemlerimizin hepsinin koordineli olarak harekat alanına hakim olduğu bir noktaya doğru gidiyor. Türkiye bu geniş alana hazır olmak zorunda.

Akıncı'dan sonra İnsansız Savaş Uçağına kadar daha farklı projeler çalışacağız. İnsansız Kara ve Deniz araçlarına da yatırımlarımız devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
  1. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
  2. F-35 savaş uçağı

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