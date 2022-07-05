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Ekonomi Resesyon etkisi: Petrol 110 doların üzerinde
Ekonomi

Resesyon etkisi: Petrol 110 doların üzerinde

Artan resesyon endişelerine rağmen talebin güçlü kalacağına dair beklentiler petrolün 110 doların üzerinde tutunmasında etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 09:17:00 -
Resesyon etkisi: Petrol 110 doların üzerinde

ABD'de dünkü tatil sonrası Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 110 doları aştı. Fiyatlar cuma günkü kapanışın yüzde 1.6 üzerinde seyrediyor.

Üçüncü çeyreğe güçlü başlayan fiyatlar Haziran ayında ekonomilerin yavaşlayacağı endişeleriyle düşüşe geçmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi de petrol akışının bozulmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Enerji maliyetlerindeki artış küresel çapta enflasyonu tetiklerken bu durum Merkez Bankalarını faiz artışına yönlendirdi.

Australia&New Zealand Banking Group Emtia Stratejisti Daniel Hynes "Beklentiler henüz tamamen pozitife dönmedi. Piyasada sıkılaşma olduğunun görülmesi gerekir" diye konuştu.

Ağustos vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı Nymex'te 110 dolardan işlem gördü. Eylül vadeli Brent petrol 113.47 dolarda yatay seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson rekor yüksek fiyatların düşmesi için Suudilerin daha fazla petrol üretmesi gerektiğini söyledi.

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