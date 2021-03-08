Rengi değişen iller hangileri? İllerin renk haritası son dakika!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel haritası sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Kocan’nın açıkladığı haftalık vaka artışı tablosuna göre, mavi renkteki iller sarıya, sarı renkteki iller turuncuya, turuncu iller ise kırmızıya doğru hızlı bir tırmanışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illerin grafiğini paylaştı. Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman." dedi. Koca, "Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." uyarısında bulundu.

Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?

Çok yüksek bölge iller hangileri? Haritada 6 il turuncudan kırmızıya döndü. Turuncudan kırmızıya dönen iller İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Mersin ve Artvin oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 20-26 Şubat korona vaka sayısının açıkladığı verilere göre İstanbul’da her yüz bin kişide 89.90 vaka sayısı vardı. Ancak İstanbul’da 27 Şubat 5 Mart haftasına bu sayısı her yüz binde 111,57’ye yükseldi. Bu da gösteriyor ki turuncu renkte olan İstanbul artık kırmızıya yani çok yüksek risk grubu iller seviyesine çıktı. Marmara Bölgesi Bursa hariç kırmızıya döndü.

Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri?

Türkiye harita turuncudan kırmızıya dönüşürken mavi renkteki illerin sayısı da düşmeye başaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel korona vaka sayılarına göre, dört il maviden sarıya geçiş yaptı. Mavi renkli iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Baan, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari olurken, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki korona vaka sayılarının gösterildiği iller tablosunda Bitlis, muş, Ağrı, Kars ve Iğdır mavi renk yani düşük risk grubu illerden ayrılarak sarı yani orta riskli illere dönüştü. Böylelikle mavi renkli ilk sayısı 14’ten 10’a düştü.

1 Mart'ta açıklanan illerin risk grupları şöyle olmuştu:

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.