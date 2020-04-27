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Otomotiv

Renault’tan ilk çeyrekte 10 milyar 125 milyon euro ciro

Groupe Renault’un 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği ciro, 10 milyar 125 milyon avro olarak gerçekleşti.

2020-04-27 08:18:00 -
Renault’tan ilk çeyrekte 10 milyar 125 milyon euro ciro

Global pazarın yüzde 24,6 daraldığı ilk çeyrekte, Grup’un araç satışları da yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu. Grubun cirosu ilk çeyrekte yüzde 19,2 azalarak toplam 10 milyar 125 milyon avro olarak gerçekleşti.

Covid-19 pandemisi gölgesinde geçen 2020 yılının ilk çeyreğinde, global otomotiv pazarı 2019 ilk çeyreğine kıyasla yüzde 24,6’lık bir daralma yaşadı. Çalışanlarını korumak ve hükûmetlerin aldığı önlem kararları doğrultusunda, Groupe Renault, Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurdu. Grubun global satışları 2020 ilk çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu. Avrupa pazarı yüzde 26,2 küçülürken, Groupe Renault’nun satışları yüzde 36 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle, önemli ölçüde hız kazandı.

Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle Fransa’da yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve satışları yüzde 44,5 azaldı.

Öte yandan Renault markasının satışlarında yüzde 32,3 oranında düşüş yaşandı. Avrupa’daki elektrikli araç segmentinde, Renault markası ilk çeyrekte yüzde 17,3’lük pazar payına ulaştı ve özellikle yeni ZOE sayesinde 22 bin 810 adetlik satış gerçekleştirdi. Avrupa dışındaki bölgelerde, Grubun satışları ilk çeyrekte yüzde 13,4 düştü.

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