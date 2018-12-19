Renault Trucks T 2019’da konfor ve tasarruf birleşti

Renault Trucks, T 2019 modelini satışa sunuyor. Yeni Euro 6 Step D motoru ile donatılan T 2019 versiyonu, önceki modellere göre yakıt tüketimde ekstra yüzde 3 tasarruf sağlıyor. Ayrıca araç, kabin içi ve sürücü konforunu arttıran yeni ekipmanlarla donatılıyor.

İki model birden

Araç gösterge panosunda, siyah deri koltuklar ve yeni bir gri tavan döşemesiyle birlikte kapıların içinde karbon kaplama bulunuyor. Araç dışında, radyatör ızgarası ve kanat aynaları artık parlak siyah veya eloksallı turuncu gibi iki renk seçeneğiyle özelleştirilebiliyor. Sürücü kapısında yer alan Renault Trucks araç plakası, aracın adı, gücü ve motor özelliklerinin daha kolay görünür haliyle hazırlanıyor. Ayrıca, araç sahiplerinin diledikleri şekilde kişiselleştirebilecekleri özel bir boş bölüm de bulunuyor. Renault Trucks T ve T yüksek kabin 2019 çekici modelleri, satışa sunulmaya başladı.