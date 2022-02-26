Renault, Rusya'daki fabrikasında üretimi durduruyor!

Renault'un yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki tesis 28 Şubat-5 Mart arasında üretimi durduracak. Üretimin durmasına gerekçe olarak 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' öne sürülürken, tedarik edilen malzemelerin güvenliğinden endişe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu sıkıntının hangi ülkelerin sınırında yaşandığı ise belirtilmedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya girmesi ile 2 ülke arasında patlak veren savaşın, Rusya'daki otomotiv üreticilerini nasıl etkileyeceği merak konusu haline gelirken, ülkede fabrikası bulunan markalardan Renault flaş bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Fransız üretici Renault, Moskova'daki fabrikasında üretime geçici olarak ara verecek.

Üretime ara vermenin nedeni olarak ise lojistik konusunda yaşanan sıkıntılara işaret edildi. Renault'un lojistik sıkıntıları nedeniyle hammadde tedarikinde zorlandığı belirtiliyor.

Renault'un yapılan açıklamada, 28 Şubat-5 Mart arasında üretimin duracağı kaydedildi. Gerekçe olarak 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' öne sürülerek, tedarik edilen malzemelerin güvenliğinden endişe edildiği aktarıldı. Açıklamada söz konusu sıkıntının hangi ülkelerin sınırında yaşandığı ise belirtilmedi.

Fransız üretici, Moskova'daki üretimi sürdürmek için alternatifler üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Renault'un kontrolündeki Rusya'nın en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz'ın da, Rusya'daki Togliatti fabrikasında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalabileceği belirtiliyor.