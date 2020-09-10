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Otomotiv Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1’de “Alpine” olarak yarışacak
Otomotiv

Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1’de “Alpine” olarak yarışacak

Formula 1’de gelecek yıl itibarıyla “Alpine” ismiyle yarışma kararı alan Renault Grubu, Fransız renklerini pistlere taşıyacak. Ralli ve dayanıklılık alanlarında elde ettiği rekorlar ve başarılarla bilinen Alpine, Formula 1’in yüksek standart, prestij ve performans gerekliliklerini bünyesinde bulunduruyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:23:00 -
Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1’de “Alpine” olarak yarışacak

Renault Grubu’nun bu kararı, Alpine’nin gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için önem taşıyor. Otomobilin şasisinde Alpine markası dikkati çekiyor. Tasarımda ikonik A110 modeline hayat veren uzmanlığın izleri görülüyor. Alpine F1 Takımı Renault Grubu’nun hibrit güç ünitelerindeki uzmanlığından yararlanmaya devam ederken, ETECH ismi ise korunacak. İmzalanan yeni Concorde anlaşmaları, getirilen bütçe sınırlamaları ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle birlikte Renault Grubu, yeni renkleri altında podyuma geri dönme konusunda kararlı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca De Meo, takipçilerini mutlu eden güçlü ve canlı bir marka olan Alpine’nin dünyanın en prestijli otomobil organizasyonunda yerini aldığını belirterek, “Böylece Formula 1’e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak. Ayrıca Grup olarak, üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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