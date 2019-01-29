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Renault Clio yenilendi

Renault Grubu, ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu vitrine çıkarıyor.

29 Ocak 2019 Salı 12:31
Renault Clio yenilendi

Otomotiv devi Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu vitrine çıkarıyor. Modern ve atletik bir görünümüyle dikkat çeken aracın iç ve dış tasarımı göz dolduruyor. Keskin hatları ile iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm kazandırıyor. Bu arada; Renault Grubu akıllı otomobiller üretmeye odaklandı. 2022’ye kadar şirketin kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100’ü internet bağlantılı araçlar olacak. Son olarak da otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 Clio modeli satışa sunulacak.

Teknolojik donanımıyla ön planda

Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, beşinci nesil Clio’nun segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio’ların en iyisi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:31
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