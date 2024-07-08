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Otomotiv Renault Clio modelinde indirim kampanyası insanları çıldırttı: Bakın ne yapıyorlar! Herkesin hayal ettiği araç
Otomotiv

Renault Clio modelinde indirim kampanyası insanları çıldırttı: Bakın ne yapıyorlar! Herkesin hayal ettiği araç

Yeniakit Publisher
2024-07-08 00:57:00 - 2024-07-08 01:09:50
Renault Clio modelinde indirim kampanyası insanları çıldırttı: Bakın ne yapıyorlar! Herkesin hayal ettiği araç

Otomobil tutkunları için müjdeli haber! Renault, 2023 model Clio araçlarında büyük indirimler sunarak sıfır araç sahibi olmayı düşünenleri sevindiriyor. Kampanya kapsamında bazı modellerde 300 bin TL'ye varan indirimler sunuyor.

Kampanya Detayları

Renault’un yeni kampanyası, 2023 model Clio araçlarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Normalde 900 bin TL civarında olan bazı modeller, bu kampanya ile 600 bin TL'ye kadar düşmektedir. Bu indirimler, otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunarken, Renault’un stoklarını da hızla eritmeyi hedefliyor.

İndirim Miktarı: 300 bin TL'ye kadar

Kampanya Süresi: Sınırlı stoklarla

Başvuru Koşulları: Yetkili satıcılar aracılığıyla

Otomobil piyasasında yaşanan durgunluk döneminde, Renault bu kampanya ile satışlarını artırmayı ve 2023 model Clio stoklarını hızla tüketmeyi hedefliyor. Yeni güvenlik düzenlemelerine tam uyum sağlamayan araçlar, bu indirimlerle daha çabuk elden çıkarılmak isteniyor.
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Renault’un bu cazip kampanyasından yararlanmak isteyenler, yetkili satıcılar aracılığıyla kolayca başvuruda bulunabilirler. Ancak stoklar sınırlı olduğundan, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri önemlidir. Bu fırsat, ekonomik bir şekilde sıfır araç sahibi olmak isteyen herkes için büyük bir avantaj sunuyor.

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