Renault, binek otomobil liderliğini 21’inci yıla taşıdı

Onur Yılmaz

Yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve yüzde 16,2 pazar payı elde eden Marka, toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13,1 pay aldı. 2020 yılında Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 otomobilinden 2’si de Renault modelleri oldu. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yerli modellerden Clio HB (hatchback) 2’nci, Megane Sedan ise 3’üncü sırada yer aldı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2020’yi otomotiv sektörü olarak kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapatmanın gururu içinde olduklarını dile getirdi. Geçmiş yıllarda yaşanan alışılagelen salınımların aksine bu yıl arz kaynaklı sıkıntıların, sektördeki gidişata yön verdiğini belirten Çağdaş, “Araç bulunabilirliği, uygun finansman koşulları ve güncellenen ÖTV matrahları rekabetin şekillenmesinde de ana etmenler oldu. Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021’de de belirsizliği en iyi yöneten ve dönüşen tüketici davranışlarına en hızlı adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Çağdaş, “Renault Mais olarak 2021 de kuşkusuz birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı. Dönüşen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek; bu paralelde müşteri, bayi ve çalışan memnuniyetini bir üst noktaya taşımak ve binek otomobil liderliğimizi korumak ana hedeflerimiz olacak” değerlendirmesinde bulundu.