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Renato Sanches kimdir nereli ve kaç yaşında? Renato Sanches Fenerbahçe transfer

Renato Sanches’in adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Renato Sanches kimdir?Renato Sanches nerile ve kaç yaşında? Renato Sanches hangi takımlarda oynadı? Sorusu da sorulmaya başladı. EURO 2016’da gösterdiği performansla turnuvanın en iyi parlama yapan yıldızlarından biri olmuştur. Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. İşte Renato Sanches biyografisi.

25 Haziran 2019 Salı 12:34
Renato Sanches kimdir nereli ve kaç yaşında? Renato Sanches Fenerbahçe transfer

Renato Sanches’in adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Renato Sanches kimdir?Renato Sanches nerile ve kaç yaşında? Renato Sanches hangi takımlarda oynadı? Sorusu da sorulmaya başladı. EURO 2016’da gösterdiği performansla turnuvanın en iyi parlama yapan yıldızlarından biri olmuştur. Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. İşte Renato Sanches biyografisi.

Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen Renato Sanches için girişimlere başladı. Peki Renato Sanches kimdir nereli ve kaç yaşında? Renato Sanches Fenerbahçe transfer haberleri.

Renato Sanches kimdir?

1997 lisbon doğumlu olan genç oyuncu portekiz süper lig şampiyonu Benfica spor kulübünün alt yapısından yetişmiştir bu kulüple ilk yaptığı sözleşme karşılığında 750 € ve 25 adet futbol topu almıştır, ve kulüpte A takıma kadar yükselmiştir, portekiz milli takımı futbolcusudur. EURO 2016’da gösterdiği performansla turnuvanın en iyi parlama yapan yıldızlarından biridir, Avrupa Kupası Öncesi Alman Bundesliga şampiyonu Bayern Münich ile yıllık 35 Milyon Euro bedelle 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Bu transfer sonrası alman kulübü yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki genç oyuncu Renato Sanches‘in Avrupa futbolunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak gösterildiğini ifade edilerek, Bayern Münih’in Portekizli futbolcuyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:34
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