Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nereli kaç yaşında? Remzi Çayır hangi partiden?

Remzi Çayır kimdir? Kahramanmaraş doğumlu olan gazeteci yazar Remzi Çayır, A.Ü. Fen Fakültesinde okumuştur. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi olayları sırasında 1979 yılında tutuklanmış, uzun yıllar hapis yatmıştır. Gaziantep Cezaevinde iken tekrar üniversite sınavlarına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini kazanmıştır.

Remzi Çayır, 1990 yılında hapisten çıktıktan sonra gazeteciliğe başlamış, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde köşe yazısı yazmıştır. Şiir ve hikayeleri çeşitli dergilerde çıkmıştır. Remzi Çayır, şiir, hikaye ve romanlarını daha çok içinde yer aldığı Ülkücü Harekette yaşananlara ve hapishane hayatıyla ilgili gözlemlerine dayanarak kaleme almıştır.

Milli Yol Partisi kimin?

Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte uzun yıllar beraber siyaset yaptı. Çayır, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek bir grup arkadaşıyla Milli Yol Hareketi adı altına siyasi çalışmalarına devam ediyor. Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'nin kurarak 81 ilde teşkilatlanacaklarını açıkladı. Remzi Çayır, Evli ve bir çocuk babasıdır.