Rektör olarak atanan Hatipoğlu'ndan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Nihat Hatipoğlu, Instagram hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Erdoğan'a teşekkür Nihat Hatipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma, "Bugün Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandım. Rabbim güzel ve üşkem,ze yararlı hizmetler nasip etsin. Bu görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza görevlerinden ötürü teşekkür ederim." notunu düştü. Adaylık için adı geçmişti Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulmuştu.

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