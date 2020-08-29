Rekorlarla geçen 532 gün

Akit Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, genel müdürlükte rekorlarla dolu 532 gün geçirdi. Şirketin önceliklerini her yıl 1 milyon yeni müşterinin yanı sıra techfin ve dijital servislerde büyüme olarak belirleyen Erkan’ın idaresinde pek çok alanda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşıldı.

Paycell’den yüzde 78 büyüme

Dijital İş Servisleri şirketi 2019’da yüzde 44, 2020’nin ilk 6 ayında ise yüzde 25 büyüme kaydetti. Teknoloji ile finansın buluştuğu techfin alanında Paycell platformunun geçen senenin dördüncü çeyreğindeki büyümesi yüzde 78 olurken, 2020’nin ikinci çeyreğinde grup dışı gelir artışı yüzde 60’ı buldu.

Tekil gelirleri arttı

Turkcell’in yerli ve milli dijital servislerinin tekil gelirleri 2019 sonunda 1 milyar TL’ye dayanırken, 2020’nin ilk yarısında ise yine yıldan yıla yüzde 23 büyüdü. Erkan dönemide abonelerin Turkcell’i tavsiye etme oranları da yükselerek 2020 yılının ikinci çeyreğinde en yakın rakiple farkı 15 puana kadar çıktı. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yeni bir sayfanın açıldığı 532 günlük süreçte ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) grubun ilk güneş enerjisi santrali, Ankara’da ise enerji panelleri de bulunan veri merkezi devreye alındı. Ayrıca ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ anlaşmasıyla bu alandaki çalışmalar finansman alanına da taşınmış oldu.

Turkcell’de geçen 532 gününü değerlendiren Genel Müdür Murat Erkan şunları söyledi:

“Ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak amacıyla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum. 532 gün boyunca Türkiye’nin göz bebeği olan bu topraklardan çıkmış, ülkesinin bayrağını dünyada başarıyla dalgalandıran tamamıyla yerli ve milli bir şirketin başında bulunmanın sorumluluğuyla çalışma arkadaşlarımla başarıdan başarıya koştuk. Müşterilerimize en yeniyi, en iyiyi sunmayı ilk önceliğimiz olarak belirledik. Bunun için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalıştık. Tabii sektörümüzde birçok ilke imza attık, birçok konuda öncü olduk. Sadece pandemi süreci bile yaptığımız işin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Bizlerin şartlar ne olursa olsun durma ya da hata yapma lüksü olmadığını gösterdi. Biz de bu dönemden başarıyla çıktık. Evlerde bile olsak hayatın durmamasını sağladık.”

Teknolojiye yatırıma devam

Genel müdürlük koltuğuna oturduğunda Turkcell’in yerli ve milli teknolojilere en çok yatırım yapan şirketlerden biri olma misyonunu devam ettirdiğini dile getiren Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hemen her alanda başlayan yerli ve milli hamlenin teknoloji alanındaki en büyük destekçisiyiz. Zorlu pandemi süreci de yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizde milli eko sistemi en fazla destekleyen şirket olarak bugün sayıları bin 300’e yaklaşan mühendisimizle kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Örneğin bu sayede mühendislerimizin geliştirdiği iletişim ve yaşam platformumuz BiP’in çoklu görüntülü görüşme özelliğiyle toplantılarımızı fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Sahip olduğumuz teknolojiyle bir yandan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’yla (TOGG) yerli otonun gelişimine katkı sunarken diğer yandan da şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağlıyoruz.”