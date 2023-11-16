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Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan Amazon, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Amazon, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:46:00 - 2023-11-16 13:59:32
Rekabet Kurumu'ndan Amazon, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu; Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açtı. Açıklamada "Bulgular ciddi ve yeterli bulunarak ilgili şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir."

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