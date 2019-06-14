Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret14 Haziran 2019 Cuma 12:52
İSTANBUL (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Özdemir'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı ve Mehmet Baykan da yer aldı.
Ziyarette Nihat Özdemir, Ömer Torlak'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım formasını takdim etti.
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