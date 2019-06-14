Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’tan Başkan Özdemir’e ziyaret Rekabet Kurumu Başkanı Prof.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete TFF Yönetim Kurulu üyeleri Servet Yardımcı ve Mehmet Baykan da katıldı.

Başkan Nihat Özdemir tarafından Prof. Dr. Ömer Torlak’a ismi yazılı A Milli Takım forması takdim edildi.

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