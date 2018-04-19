Rekabet kararları ile 10 milyar TL tüketicide kaldı

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, rekabet konusunda aldıkları karar doğrultusunda yaklaşık 10 milyar TL’nin tüketicinin cebinde kaldığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde rekabet hukuku, Rekabet Kurumunun işleyişi, gerekliliği ve rekabetin korunması hakkında kanun ile ilgili “Rekabet Hukuku Uygulaması ve Rekabet Kurumu Faaliyetleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya KOBİ’ler ilgi gösterdi. Toplantıda faaliyetleri hakkında bilgiler veren Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, “Rekabeti olumsuz gören bir yaklaşım var. Bunun tarihi ya da sosyolojik bir takım kökleri olabilir. Rekabetin kendisi, kırmadan, dökmeden, kendi doğal şartları içerisinde yapıldığı zaman bütün topluma fayda sağlayan bir olgudur. Bir ülkede rekabet politikası yoksa, rekabet hukuku istemiyorsa emin olabilirsiniz ki dominant özelliğe sahip 2-3 firmanın güçlü olduğu veya tekele benzer konumların olduğu piyasalarda inovasyonmuş, yenilikmiş, ürünü zenginleştirmekmiş gibi bir kaide olmaz. Bu etkinlikler olmazsa uluslararası arenada rekabet edemeyiz. Hiç kimse yerelde yaptığı rekabetle mutlu olmaz. Uluslararası rekabete açık bir ülkeyiz. Dolayısıyla her bir sektör uluslararası rekabete açıktır. İnsanların sizlerle rekabet etmesi için çok fazla dükkan, ofis ve depo açmasına da gerek yok. Böylesine bir ekonomiyi yaşıyoruz. Rekabeti korumak için 23 adet karar çıkarttık. Bu kararlarımızla ilgili Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayınladığı bir rehber var. Biz bu kararları almasaydık ne olurdu diye bir takım parametreler var. Bu kararları almasaydık tüketicinin cebinden ne kadar bir para çıkacaktı bunu hesaplamaya yaran bir rapor. Sonuç, kötümser tahminle 3,3 milyar TL, iyimser tahminle 9,9 milyar TL. Yani aldığımız kararlar doğrultusunda tüketicinin cebinde bahsedilen miktarlar kadar kalmasını sağlamışız. Bir başka ifadeyle dolaylı olarak da enflasyonu pozitif anlamda baskılayan bir sonucu da üretmişiz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır ise, “Rekabet kamu işbirliği ile düzenlediğimiz rekabet hukuku uygulaması ve Rekabet Kurumu faaliyetleri toplantısının herkese faydalı olmasını diliyorum. Ekonomik ilişkiler rekabet odaklıdır. Bir üstünlük kurma mücadelesi olarak algılanan rekabet, aslında süreli yenilenen ve değişim sürecindeki gelişmeyi ifade eden bir kavramdır. Bu kavramların altında maliyetlerin düşürülmesi, fark oluşturma ve yönetim organizasyonu gibi pek çok başlık vardır. Bunlar rekabete etki eden iç dinamiklerdir. Bizden farklı faktörler de vardır. Diğer firmaların sahip olduğu rekabet üstünlüğü, piyasanın genel durumu gibi diğer faktörler de vardır. Rekabet, kontrol edilmediği takdirde ekonomik ve sosyal gelişmeye engel teşkil eder, tekelleşmeye zemin hazırlar. Bu noktada denge unsuru olarak bir mekanizmanın olması önem arz etmektedir. KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda girişim özgürlüğünün teminat altına alınması, ülkemizin gelecek adımları için önemlidir. Girişimlerin desteklenmesi, hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması geleceğin korunmasıdır. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından sunumlar ve soru-cevap ile sonlandı.