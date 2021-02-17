Regaib kandili ne zaman 2021?
Regaip Kandili Diyanet Takvimi 2021 takvimi ile belirleniyor. Müslümanlar için fırsat aylarından biri olan Recep ayının içerisinde yer alan Regaib kandiline kısa birü süre kala müslümanlar "Regaib kandili ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Regaib kandili tarihi...
Regaib, kelime olarak ''bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamına gelir. Regaip Kandili ise Recep ayı içerisinde idrak edilen ve İslam âlemi için en mühim günlerden birisidir. Bu önemli geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler yine dualar ve ibadetler edecek.
Regaib kandili ne zaman 2021?
REGAİP KANDİLİ: 2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.
Regain kandili nasıl idrak edilmeli?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir İşte Regaip Kandili ibadetleri
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli