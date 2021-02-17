Regaib, kelime olarak ''bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamına gelir. Regaip Kandili ise Recep ayı içerisinde idrak edilen ve İslam âlemi için en mühim günlerden birisidir. Bu önemli geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler yine dualar ve ibadetler edecek.

Regaib kandili ne zaman 2021?

REGAİP KANDİLİ: 2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

Regain kandili nasıl idrak edilmeli?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir İşte Regaip Kandili ibadetleri

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli