Reflü için doğal çözümler sunuyoruz: Tam bir doğal ilaç! Bu formül ezberleri bozdu

Mide Reflüsü Belirtileri

-Midede ekşime ve gaz

-Midede hazımsızlık ve yanma

-Ağız kokusu

-Geğirme

-Şişkinlik

-Geceleri öksürük olması

-Sabah uyanıldığında ses kısıklığı

-Boğazda ağrı olması

-Safranın ağızdan gelmesi ayrıca su ve gıdalarında ağıza gelmesi

-Göğüs ağrısı

-Yutma güçlüğü

Eğer bu belirtiler varsa sırt üstü yatmanın ve belirtilerin çoğalmasına sebep olur. Şişkinlik devam ederse kalbe vurur. Kalp dolaşımında bozukluk meydana gelir. Ses kısıklığı devam ederse ses tellerine zarar verir, diş çürümesine ve kronik öksürüğe sebep olur. Mideden yemek borusuna giden yemekler sinüzit, kronik faranjit ve alerjik astıma sebep olur.

Mide Reflüsünün Sebepleri Nelerdir?

-Mideye fazla şekilde doldurmak.

-Uzun süreli şişkinlik.

-Sürekli öksürmek.

-Sürekli kusmak.

-Ağır egzersiz yapmak.

-Asitli yiyecek ve içeceklerden tüketmek.

-Kızarmış ve yağlı gıdalardan tüketmek.

-Hamilelik

-Alkol

-Mide fıtığı

-Kafein

Mide Reflüsünün Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

-Eğer kilo varsa ilk önce kilo vermek gerekir.

-Çok fazla yemek yeniyorsa yemekler azaltılmalıdır.

-Uyumadan 4-5 saat önce yemek yeme bırakılmalıdır.

-Sabah kahvaltısını ve diğer öğünleri de geç yapmamak.

-Bol ve rahat kıyafetler giymek.

-Yattığınızda başınızı yüksek yere koymakta faydalıdır.

-Uzun süre aç kalmamak.

-Sakız çiğnemek.

-Yiyecekleri az çiğnememek. Yemeklerde sıvıları da az kullanmak gerekir.

-Baharatlı yiyeceklerden ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

-Gazlı içeceklerden ve alkollü içeceklerden uzak durun.

-Turşudan da uzak durun.

-Az miktarda ve sık sık yiyin.

Çikolatadan kaçının.

-Yemek yedikten sonra hemen yatmayın.

-Stresten mümkün olduğu kadar uzak durun.

-Lifli gıdalar mide asidini azaltır. Yulaf ezmesi, kuru meyveler, meyveler, sebzeler, bal kabağı tüketin. Ayrıca hazmı da çok kolaydır.

-Hindi, tavuk ve balık etini tüketin. Bu etlerde mide asidini azaltır.

-Özellikle asitli olan meyvelerden uzak durun.

-Yağsız süt reflü şikayetini azaltır.

-Papatya da çok faydalıdır.

-Ayrıca meyan kökü de çok faydalıdır.

-Hareket etmeyi unutmayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reflü doğal ilaç: Lifli gıdalar hem mide asidini azaltır hem de sindirimi kolaylaştırır. Dolayısıyla tüm sebzeler, yulaf ezmesi, meyveler, kuru meyveler lif bakımından zengin besinlerdir. Ayrıca hindi, tavuk ve balık eti mide asidini azaltır. Elma, armut, muz, kavun gibi asidik olmayan meyveler tercih edilmelidir.