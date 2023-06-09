Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda açıklamaları ile dikkat çeken ve zaman zaman tartışılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su gerçeğine dair sözleri de çok şaşırtacak. Limonlu su a en fazla tercih edilen içeceklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak limon dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Söz konusu noktalara dikkat edildiğinde lezzetli ve sağlıklı bir seçimi yapmak mümkün olabiliyor. İşte detaylar…