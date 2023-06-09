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Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

2023-06-09 01:26:39
Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda açıklamaları ile dikkat çeken ve zaman zaman tartışılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su gerçeğine dair sözleri de çok şaşırtacak. Limonlu su a en fazla tercih edilen içeceklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak limon dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Söz konusu noktalara dikkat edildiğinde lezzetli ve sağlıklı bir seçimi yapmak mümkün olabiliyor. İşte detaylar…

#1
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

Aromasıyla, soslarda kullanımıyla, içecek olarak tüketilmesiyle en çok sevilen besinlerden olan, C vitamini deposu limonlu su için, Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok şaşırtacak açıklamalar geldi. Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor.

#2
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

#3
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

LİMONLU SUYUN FAYDALARI - Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir. - Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir. -Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer. - Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

#4
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR? Yasemin-com'da paylaşılan bir içerikte; Limonlu suyun tarifi de paylaşıldı. İşte o tarif MALZEMELER: 200 ml su- 1 tane limon-

#5
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

LİMONLU SUYUN YAPILIŞI: Yukarıda belirtildiği miktardaki suyun içine limon sıkıp cezveye koyup kaynatın. Dilerseniz bu esnada limon kabuğu da içinde durabilir hatta daha da yararlı olabilir.

#6
Foto - Limonlu su gerçeği: Canan Karatay o sırrı paylaştı, şaşıracaksınız! Önemli uyarı, ters köşe

Kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde iken karışımı tüketebilirsiniz.

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