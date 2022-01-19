Reflü belirtileri nelerdir? Doğal tedavi ile nasıl geçer?

Günümüzde beslenme alışkanlıkları ile birçok sağlık problemleri gelişmekle birlikte bu rahatsızlıkların başında reflü şikayetleri gelmektedir. Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Atipik reflü ise yemek borusunun iç tarafında gelişen ödem sonrasında boğazda bir yumru hissine neden olabilir.

Reflü mide bulantısı yapar mı?

Evet. Midede yanma ve ekşime şikayetleri olur.

Reflü belirtileri nelerdir?

Ağıza ekşi, acı su gelmesi

Geğirme

Şişkinlik

Tüketilen yiyeceğin ağıza geri gelmesi

Kilo verme

Göğüste yanma

Ağız kokusu

Kronik faranjit

Alerjik astım

Kronik sinüzit

Diş çürükleri

Reflü hastaları ne yememeli?

Reflü problemi yaşayan bireylerin bazı yiyeceklerden kaçınması şikayetlerinin azaltması bakımından faydalı olur. İşte reflü hastalarının kaçınması gereken yiyecekler:

Çikolata

Kahve

Gazlı içecekler

Baharatlar

Soğan

Sarımsak

Sigara

Kızartılmış yiyecekler

Ekşili ve salçalı yiyecekler

Domates

Reflü şikayetlerini azaltmanıza yardımcı olacak yiyecekler ise şunları içermektedir:

Brokoli

Muz

Elma

Havuç

Lif oranı yüksek yiyecekler

Peynir

Kantaron yağı

Papatya çayı

Fasulye

Reflüye iyi gelen ibrahim saraçoğlu kürü

Pro. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun reflü hastaları için hazırlamış olduğu küre ilişkin detaylar şu şekildedir;

Reflüyü yatıştırmaya yardımcı olan kür süt, süte alerjisi olanlar için ise havuç suyu şeklindedir. Reflü ağrıları arttığı dönemlerde 12 bardak süt içmek yatıştırmaya yardımcı olur. Havuç suyunu elde etmek için ise katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu içebilirsiniz.

Reflü ilaçları

Reflünüz beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen geçmiyorsa doktora gitmeniz önemlidir. Bu noktada hastalığın tedavisini sağlamak için etkili bazı ilaçlar reçete edilir. Toplumda mide koruyucu olarak bilinen bu ilaçlar omeprrazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol şeklinde 5 gruba ayrılmaktadır. Hangi ilaçları kullanmanız gerektiği, ilaçların dozajı ve ne kadar kullanmanız gerektiği hakkında doktorunuzdan bilgi almayı unutmayın.

Bebek reflüsü nasıl tedavi edilir?

Biberonu belirli bir açıyla tutup ağzına hava kaçmamasına veya gaz yapmayan biberon kullanmaya dikkat etmek.

Bebeği besledikten sonra gazını çıkarmak.

Beslenme sonrası hemen yatırmamak.

30 derecelik açıyla yatırmaya dikkat etmek.

Az az ve sık beslemeyi tercih etmek.

Reflüye doğal olarak ne iyi gelir?

Lifli gıdalar hem mide asidini azaltır hem de sindirimi kolaylaştırır. Dolayısıyla tüm sebzeler, yulaf ezmesi, meyveler, kuru meyveler lif bakımından zengin besinlerdir. Ayrıca hindi, tavuk ve balık eti mide asidini azaltır. Elma, armut, muz, kavun gibi asidik olmayan meyveler tercih edilmelidir.