Reflü belirtileri nelerdir? Doğal tedavi ile nasıl geçer?
Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir.
Günümüzde beslenme alışkanlıkları ile birçok sağlık problemleri gelişmekle birlikte bu rahatsızlıkların başında reflü şikayetleri gelmektedir. Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Atipik reflü ise yemek borusunun iç tarafında gelişen ödem sonrasında boğazda bir yumru hissine neden olabilir.
Reflü mide bulantısı yapar mı?
Evet. Midede yanma ve ekşime şikayetleri olur.
Reflü belirtileri nelerdir?
- Ağıza ekşi, acı su gelmesi
- Geğirme
- Şişkinlik
- Tüketilen yiyeceğin ağıza geri gelmesi
- Kilo verme
- Göğüste yanma
- Ağız kokusu
- Kronik faranjit
- Alerjik astım
- Kronik sinüzit
- Diş çürükleri
Reflü hastaları ne yememeli?
Reflü problemi yaşayan bireylerin bazı yiyeceklerden kaçınması şikayetlerinin azaltması bakımından faydalı olur. İşte reflü hastalarının kaçınması gereken yiyecekler:
- Çikolata
- Kahve
- Gazlı içecekler
- Baharatlar
- Soğan
- Sarımsak
- Sigara
- Kızartılmış yiyecekler
- Ekşili ve salçalı yiyecekler
- Domates
- Reflü şikayetlerini azaltmanıza yardımcı olacak yiyecekler ise şunları içermektedir:
- Brokoli
- Muz
- Elma
- Havuç
- Lif oranı yüksek yiyecekler
- Peynir
- Kantaron yağı
- Papatya çayı
- Fasulye
Reflüye iyi gelen ibrahim saraçoğlu kürü
Pro. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun reflü hastaları için hazırlamış olduğu küre ilişkin detaylar şu şekildedir;
Reflüyü yatıştırmaya yardımcı olan kür süt, süte alerjisi olanlar için ise havuç suyu şeklindedir. Reflü ağrıları arttığı dönemlerde 12 bardak süt içmek yatıştırmaya yardımcı olur. Havuç suyunu elde etmek için ise katı meyve sıkacağından geçirerek suyunu içebilirsiniz.
Reflü ilaçları
Reflünüz beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen geçmiyorsa doktora gitmeniz önemlidir. Bu noktada hastalığın tedavisini sağlamak için etkili bazı ilaçlar reçete edilir. Toplumda mide koruyucu olarak bilinen bu ilaçlar omeprrazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol şeklinde 5 gruba ayrılmaktadır. Hangi ilaçları kullanmanız gerektiği, ilaçların dozajı ve ne kadar kullanmanız gerektiği hakkında doktorunuzdan bilgi almayı unutmayın.
Bebek reflüsü nasıl tedavi edilir?
- Biberonu belirli bir açıyla tutup ağzına hava kaçmamasına veya gaz yapmayan biberon kullanmaya dikkat etmek.
- Bebeği besledikten sonra gazını çıkarmak.
- Beslenme sonrası hemen yatırmamak.
- 30 derecelik açıyla yatırmaya dikkat etmek.
- Az az ve sık beslemeyi tercih etmek.
Reflüye doğal olarak ne iyi gelir?
Lifli gıdalar hem mide asidini azaltır hem de sindirimi kolaylaştırır. Dolayısıyla tüm sebzeler, yulaf ezmesi, meyveler, kuru meyveler lif bakımından zengin besinlerdir. Ayrıca hindi, tavuk ve balık eti mide asidini azaltır. Elma, armut, muz, kavun gibi asidik olmayan meyveler tercih edilmelidir.