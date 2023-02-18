Refik Bal Hoca dualarla uğurlandı

HABER MERKEZİ

İsmailağa Cemaati müntesibi olan ve ömrünü imanlı nesillerin yetişmesine adayan Bal, Kocaeli Kartepe Köseköy beldesinde açtığı Kur’an Kursu ile yüzlerce öğrencinin ihyasına vesile oldu. Hacı Refik Bal’ın cenazesi Kartepe Köseköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, merhum icra kurulu başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun oğlu Halil İbrahim Karahasanoğlu, Mehmet Kışlacık ve Cemal Almış’ın yanı sıra yüzlerce seveni ve dostu da katıldı. Rıfat Bilgin ve ailesi kendilerini acılı gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. 3 Kur’an kursunun yapımına katkıda bulunan Hacı Refik Bal amca, yakın zamanda tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Akit ailesi olarak merhuma rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.