Refahiye’de TOKİ kuraları 3 Eylül’de çekilecek Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kuraları 3 Eylül Salı günü çekilecek.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kuraları 3 Eylül Salı günü çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Erzincan’ın Refahiye ilçesinde talep uygulaması kapsamında konut alma hakkı kuraları çekilecek. Kura çekiminin 03 Eylül 2019 tarihinde Refahiye Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonunda saat 11.00’da yapılacağı bildirildi.

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