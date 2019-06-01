0553 313 94 23

Red Bull Cliff Diving heyecanı İtalya’ya taşınıyor

Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving’de heyecan devam ediyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:42
Red Bull Cliff Diving heyecanı İtalya’ya taşınıyor

Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving’de heyecan devam ediyor. Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun üçüncü ayağında bu kez İtalya’nın en güzel kasabalarından Polignano a Mare’de mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonları Gary Hunt ile Rhiannan Iffland, İtalya’da birincilik hedefliyor.



Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adreslerinden Red Bull Cliff Diving’de heyecan sürüyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez İtalya’da Adriyatik kıyısının güzel manzaralı, minik kasabası Polignano a Mare’ye konuk olacak.



2018’de erkeklerde Hunt, kadınlarda ise Iffland gülmüştü


Yarış öncesinde gözler, 2018 sezonunun şampiyonu Garry Hunt’ın yanı sıra usta isimler Steven LoBue, Constantin Popovici ve Meksikalı Jonathan Paredes’te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak yarışta, erkekler 27 metreden, kadınlar da 21 metreden atlayacak.


İtalya’da geçtiğimiz sene şampiyonu belirleyen yarışta erkekler kategorisinde Garry Hunt birinciliği almıştı. Rhiannan Iffland ise kadınlarda ilk sırada yer almıştı.


Üçüncü yarış öncesinde genel klasmanda ilk sırada Britanyalı Garry Hunt yer alıyor. Başarılı sporcuyu Romanya’dan Constantin Popovici ve Meksika’dan Jonathan Parades takip ediyor. Kadınlarda ise tablonun en üstünde Rhiannan Iffland bulunuyor, Yana Nestsiarava ikinci, Lysanne Richard ise üçüncü sırada.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bilet değişiminde "seçim" kolaylığı
    1. THY'den bilet değişiminde "seçim"..
    2. İBB Şehir Hatları’nda yüzleri güldüren..
    3. Farklı bir tarif arayanlara şahane bir..
    4. "Bizi buluşturan ortak nokta..
    5. İstanbul’da 500 binden fazla kumanya..
    6. Başkan Kocaman belediye personeli ile..
    7. Bartın Üniversitesi’nde 3 yeni atama..
    8. Park halindeki kamyonet alev aldı
    9. Esentepe’de yol düzenleme çalışması
    10. Site sakinleri tapularına kavuştu
    11. Bayramda doğru beslenme tüyoları
    12. Bartın Üniversitesi’nden örnek sosyal..
    13. Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
    14. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    15. Siirt’te terör örgütü PKK’ya ait..
    16. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    17. LGS sona erdi
    18. Temizlik ekipleri çalışmalarına..
    19. Şahmeran Medusa'ya karşı
    20. Kuzey Kore'nin füze denemesi
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti